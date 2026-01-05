Tafel wächst Neuer Name auf Zunftbrunnen in Wallhausener Ortsmitte Dieter Ackermann 05.01.2026, 19:00 Uhr

i Patrick Klein (von links), Philipp Schott, Christoph Jäckel und Michael Wink freuten sich riesig, dass jetzt auch der Name der Hartepfader Zunft auf der Tafel am Zunftbrunnen zu lesen ist. Dieter Ackermann

Eine Jahrhunderte alte Tradition hat in Wallhausen große Bedeutung: Die Zünfte sind nach wie vor präsent. Nun wurde ein weiterer Name an einer Tafel angebracht.

In der Gemeinde am Gräfenbach haben die Zünfte, wie nur noch in wenigen anderen Gemeinden der Region, eine Jahrhunderte alte Tradition. Zudem sind sie in der alten Weinbaugemeinde in einer großen Vielfalt präsent. Angefangen von der Schafwinkler-, Rathaus- und Buchgässer Zunft von 1549, über die Obere- und Untere Mühlengässer-, und Obere- und Untere Kirchgässer- und Steingässer Zunft von 1582, über die Karreweger Zunft von 1929, der Zunft Hinter ...







Artikel teilen

Artikel teilen