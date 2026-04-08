Radfahren in Hennweiler
Neuer Mountainbike-Rundkurs rund um den Teufelsfels
Die ersten Meter des Richtung Bruschied führenden Trails sind fahrtechnisch nicht ohne...
Die ersten Meter des Richtung Bruschied führenden Trails sind fahrtechnisch nicht ohne...
Robert Neuber

Die Mountainbiker des FC Hennweiler haben einen neuen Rundkurs um den Teufelsfels zwischen Hennweiler und Bruschied geschaffen. Eröffnet wurde er mit viel Zulauf auf zwei Rädern am Ostermontag bei schönstem Wetter. 

Lesezeit 2 Minuten
Es tut sich an der Nahe einiges in Sachen Mountainbike. In Hennweiler gibt es ja schon den „Devil´s Rock Trail“, der vom herrlichen Teufelsfels hinab Richtung Freizeitgelände führt. Diese Passage wurde nun in einen Rundkurs eingebaut, der rund zwölf Kilometer lang ist und der zu Ostern beim alljährlichen Wander- und Bike-Tag des FC Hennweiler eingeweiht wurde.

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