Bürgerbegehren wird angestrebt
Neuer Mobilfunkmast sorgt in Boos für Zoff 
Am Sportheim in Boos trafen wir einige der Bürger, die keinen Mobilfunkmast im Ort sehen wollen. Ihr Wortführer ist Daniel Herrm
Am Sportheim in Boos trafen wir einige der Bürger, die keinen Mobilfunkmast im Ort sehen wollen. Ihr Wortführer ist Daniel Herrmann (Zweiter von links).
Robert Neuber

Zu einem Mobilfunkmast, der laut Gemeinderatsbeschluss auf dem verlassenen Sportgelände des Dorfes Boos errichtet werden soll, hat sich eine innerörtliche Debatte entwickelt, die nun möglicherweise in einem Bürgerbegehren endet. 

Lesezeit 2 Minuten
Ausgerechnet im kleinen Boos hat sich Knatsch entwickelt, der nun zu einem Bürgerbegehren führen könnte. Grund ist ein geplanter Mobilfunkmast der Telekom, der 34 Meter hoch in einer Ecke des Sportgeländes im Dorf errichtet werden soll. Das hatte der Gemeinderat in einer Sitzung am 2.

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