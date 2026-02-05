Zwar gab es von Bürgern auch kritische Stimmen, doch letztlich votierte der Booser Gemeinderat einstimmig dafür, ein Grundstück am alten Sportplatz an die Telekom zu vermieten, die dort einen Mobilfunkmast aufstellen will.

Für reichlich Aufregung im Ort sorgt das Vorhaben der Telekom, am Ortsrand in Richtung Schloßböckelheim einen Mobilfunkmast aufzustellen. Dies zeigte sich in der Sitzung des Gemeinderates, die rund 40 Einwohner gespannt verfolgten.

In einer ersten Infoveranstaltung am 21.