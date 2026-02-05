Kritik an Standort
Neuer Mobilfunkmast sorgt in Boos für Aufregung
Groß war das Interesse der Bürger an der Ratssitzung, in der darüber entschieden wurde, der Telekom ein Grundstück am alten Sportplatz zu vermieten, wo ein 34 Meter hoher Mobilfunkmast aufgestellt werden soll.
Jens Fink

Zwar gab es von Bürgern auch kritische Stimmen, doch letztlich votierte der Booser Gemeinderat einstimmig dafür, ein Grundstück am alten Sportplatz an die Telekom zu vermieten, die dort einen Mobilfunkmast aufstellen will.

Für reichlich Aufregung im Ort sorgt das Vorhaben der Telekom, am Ortsrand in Richtung Schloßböckelheim einen Mobilfunkmast aufzustellen. Dies zeigte sich in der Sitzung des Gemeinderates, die rund 40 Einwohner gespannt verfolgten. In einer ersten Infoveranstaltung am 21.

