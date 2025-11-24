Generationenwald in Meckenbach Neuer Mischwald soll Beitrag zum Klimaschutz leisten Sebastian Schmitt 24.11.2025, 19:00 Uhr

i Gemeinsam anpacken: Rund 65 große und kleine Helferinnen und Helfer pflanzen im Generationenwald Meckenbach junge Bäume für die Kinder des Jahrgangs 2025. Sebastian Schmitt

Bei klirrender Kälte wurde am Samstagmorgen in Meckenbach der vierte Generationenwald im Kreis Bad Kreuznach angelegt: Kinder des Jahrgangs 2025 können so symbolisch in ihrer Heimat „Wurzeln schlagen“.

Der Landkreis Bad Kreuznach hat seinen vierten Generationenwald angelegt – diesmal in Meckenbach. Am Samstagmorgen strahlte der Himmel über dem Nahetal, doch bei minus sechs Grad war es klirrend kalt. Rund 65 Helferinnen und Helfer machten sich von der evangelischen Kirche auf den Weg zur Pflanzfläche oberhalb des Dorfes.







