Richtfest im straffen Zeitplan
Neuer McDonald’s in Gau-Bickelheim bietet zwei McDrives
Der neue McDonald's in Gau-Bickelheim an der A61 soll am 8. Dezember öffnen. Darauf freuen sich beim Richtfest Erich Meiser, Pro
Der neue McDonald's in Gau-Bickelheim an der A61 soll am 8. Dezember öffnen. Darauf freuen sich beim Richtfest Erich Meiser, Prokurist der ausführenden Baufirma Heim (rechts), und das Betreiberpaar Michael und Christin Gollor.
Markus Kilian

Schneller Bau, moderne Ausstattung und 40 neue Jobs: Das neue Fast-Food-Restaurant setzt auf bewährte Konzepte und neue Ideen. Der Abholservice wird einfacher, die Küche größer. Das Betreiberpaar feiert mit der Filiale derweil ein kleines Jubiläum.

Lesezeit 2 Minuten
Ein schneller Neubau für ein neues Schnellimbiss-Restaurant: Der künftige McDonald’s in Gau-Bickelheim hat am Mittwoch, 30. September, Richtfest gefeiert. Nach dem Baustart Anfang August soll das neue Lokal am Dienstag, 8. Dezember, eröffnet werden. Vom ersten Spatenstich bis zum ersten Burgermenü sind rund 17 Wochen Bauzeit vorgesehen.
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