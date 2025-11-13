Wechsel im Parkhotel Kurhaus Neuer Manager für die „gute Stube“ Bad Kreuznachs 13.11.2025, 13:00 Uhr

i Mit diesem Führungsduo soll es für das Parkhotel Kurhaus weiter aufwärts gehen: Der neue General Manager Helmut Anzer (rechts) und Finanzdirektor Reinhard Picher. Rainer Gräff

Es ist kein Haus wie jedes andere, und es ist kein Job wie jeder andere: Wer die „Grande Dame“ der Hotellerie in der Kurstadt leitet, der muss einem hohen Anspruch gerecht werden und Einheimische wie Touristen und Geschäftsleute überzeugen.

Das Parkhotel Kurhaus und die Stadt Bad Kreuznach: Das ist eine ganz besondere und geschichtsträchtige Liaison. Doch Nostalgie und Flair genügen nicht zum Überleben. Es gab Glanzzeiten, aber immer wieder auch Krisen und Kritik, doch das Haus scheint auf einem guten Weg.







Artikel teilen

Artikel teilen