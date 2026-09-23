Bald Platz für 125 Kinder
Neuer Kita-Bau in Odernheim feiert Richtfest
Verbandsbürgermeister Uwe Engelmann, die Beigeordneten und Ratsmitglieder, die Mitglieder des Bauausschusses, des Elternauschuss
Verbandsbürgermeister Uwe Engelmann, die Beigeordneten und Ratsmitglieder, die Mitglieder des Bauausschusses, des Elternauschusses sowie das Leitungsteam und Mitarbeiterinnen der Kita in Odernheim beim Richtfest.
Wilhelm Meyer

1400 Quadratmeter und geplante Fertigstellung nächsten Sommer: Das neue Haus für die Kleinsten nimmt Gestalt an. Regionales Handwerk, moderne Konzepte und nachhaltige Technik wirken in einem Projekt, das die Gemeinde langfristig bereichern soll.

Lesezeit 2 Minuten
„Geweiht sei dieses Haus zu dieser Stunde“, sagte Zimmermann André Bast aus Reckershausen. Mit den drei Schlucken zum Wohle des Bauherrn, des Architekten und aller Handwerksleute konnte das Richtfest der neuen Kindertagesstätte in Odernheim gefeiert werden.
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