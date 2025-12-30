Das war 2025 im Kreis KH Neuer Katastrophenschutzinspekteur punktet mit Routine Cordula Kabasch 30.12.2025, 15:00 Uhr

i Der 33-jährige Alexander Roßkopf ist der neue Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Bad Kreuznach. Der Feuerwehrmann tritt die Nachfolge von Werner Hofmann an. Markus Kilian

Jahresrückblick auf das zweite Quartal im Kreis: Im April übernimmt Alexander Roßkopf das Amt des Katastrophenschutzinspekteurs (BKI) von Werner Hofmann. Wie sich zeigt, liegt ihm das Feuerwehrmann-Sein im Blut.

Als Zwölfjähriger schließt er sich der Freiwilligen Feuerwehr in seiner Heimat Hüffelsheim an, später geht er rund zehn Jahre in Mainz hauptberuflich in die Flammen, dann wird er der neue Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises Bad Kreuznach: Der erfahrene Feuerwehrmann Alexander Roßkopf (33) übernimmt im April das Amt von Werner Hofmann, der aus Altersgründen ausgeschieden ist.







