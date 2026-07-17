Vom Schreiner und Heavy‑Metal‑Fan zum Jugendpastor: Jan Brechlin bringt frischen Wind nach Winterbach. Seine Energie verbindet Jung und Alt – weshalb die Gemeinde auf eine neue Ära setzt, lesen Sie hier.
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Er war Schreiner, Postbote, Atheist, steht auf Heavy Metal, kocht und renoviert, ist Theologe, Kopfmensch mit Herz und Menschenfänger: Jan Brechlin (34) ist Jugendpastor in Winterbach. Am Sonntag wurde er vor 250 Besuchern im Alter von null bis 90 Jahren im Gemeindezentrum der evangelischen Gemeinde am Soonwald offiziell in sein Amt eingeführt.