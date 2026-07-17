Start in Winterbach
Neuer Jugendpastor Jan Brechlin steht auf Heavy Metal
Herzlich aufgenommen wurden Jugendpastor Jan Brechlin und seine Frau Steffi (3. und 4. v. links) im Gottesdienst im Gemeindezen
Herzlich aufgenommen wurden Jugendpastor Jan Brechlin und seine Frau Steffi (3. und 4. v. links) im Gottesdienst im Gemeindezentrum Winterbach von Pastor Winfried Borlinghaus, Gerhard Hahn, Gemeindeleiter Friedhelm Kunz, Matthias Hennemanmn, Luis Franzmann, Andreas Wöllstein, Haiko Grün, Keren Wöllstein, Uwe Engelmann und über 200 Besuchern.
Seibert Armin

Vom Schreiner und Heavy‑Metal‑Fan zum Jugendpastor: Jan Brechlin bringt frischen Wind nach Winterbach. Seine Energie verbindet Jung und Alt – weshalb die Gemeinde auf eine neue Ära setzt, lesen Sie hier.

Lesezeit 2 Minuten
Er war Schreiner, Postbote, Atheist, steht auf Heavy Metal, kocht und renoviert, ist Theologe, Kopfmensch mit Herz und Menschenfänger: Jan Brechlin (34) ist Jugendpastor in Winterbach. Am Sonntag wurde er vor 250 Besuchern im Alter von null bis 90 Jahren im Gemeindezentrum der evangelischen Gemeinde am Soonwald offiziell in sein Amt eingeführt.
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