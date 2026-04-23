Weihnachtsmarkt in Bad Münster: Neuer Chef Schnorrenberger schafft Eintrittsgeld ab
Weihnachtsmarkt in Bad Münster
Neuer Chef Schnorrenberger schafft Eintrittsgeld ab
Auch im Frühling ist Andreas Schnorrenberger von „Meine Stadt Bad Kreuznach“ gedanklich im Winter: Als neuer Ausrichter will er den Kurpark an vier Wochenenden in ein zauberhaftes Wunderland verwandeln. Dafür hat er ganz neue Ideen.
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Andreas Schnorrenberger von „Meine Stadt Bad Kreuznach“ richtet, nachdem sich der Verkehrsverein Rheingrafenstein aus dem Veranstaltungsbereich zurückgezogen hat, sowohl den Weihnachtsmarkt als auch das Oldtimertreffen im Kurpark von Bad Münster am Stein aus.