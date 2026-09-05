Haltestellen in Bad Kreuznach Neuer Busfahrplan: Des einen Freud, des anderen Leid? Cordula Kabasch 05.09.2026, 12:00 Uhr

i Die neue, barrierefreie Haltestelle „Segelfalterweg“ ist als Ersatz für den Stopp „Hohe Bell“ eingerichtet worden. Für ältere oder gehbehinderte Menschen, die weiter hinten in der Hohe Bell wohnen, ist sie teilweise nur schwer erreichbar, weil es steil hinauf geht. Rica Watenphul

Der neue Busfahrplan stößt nicht bei allen Fahrgästen auf Gegenliebe. Insbesondere ältere und behinderte Menschen stören sich an verlegten oder ganz aufgegebenen Haltestellen. Die Ersatzstandorte sind für sie nur schwer erreichbar.

Des einen Freud’, des anderen Leid? Seit dem 10. August verbindet die neue Buslinie 202 das Musikerviertel mit dem Einkaufszentrum an der Alzeyer Straße – was auf vielfachen Bürgerwunsch geschehen sei, wie Oberbürgermeister Emanuel Letz mitteilte. Doch die neue Verbindung ist noch nicht alles, was im Fahrplan geändert worden ist.







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