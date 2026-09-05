Der neue Busfahrplan stößt nicht bei allen Fahrgästen auf Gegenliebe. Insbesondere ältere und behinderte Menschen stören sich an verlegten oder ganz aufgegebenen Haltestellen. Die Ersatzstandorte sind für sie nur schwer erreichbar.
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Des einen Freud’, des anderen Leid? Seit dem 10. August verbindet die neue Buslinie 202 das Musikerviertel mit dem Einkaufszentrum an der Alzeyer Straße – was auf vielfachen Bürgerwunsch geschehen sei, wie Oberbürgermeister Emanuel Letz mitteilte. Doch die neue Verbindung ist noch nicht alles, was im Fahrplan geändert worden ist.