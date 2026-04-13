VG Lauterecken-Wolfstein: Neuer Bürgermeister will frischen Wind wehen lassen
VG Lauterecken-Wolfstein
Neuer Bürgermeister will frischen Wind wehen lassen
Ein neues Kapitel beginnt: Philipp Gruber muss nicht nur sein Büro, sondern auch seinen Job und sogar seinen Friseur wechseln. Der 40-Jährige wird neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.
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Philipp Gruber aus St. Julian muss seinen Job kündigen und sich einen neuen Friseur suchen. Grund: Der Ortsbürgermeister von St. Julian wird nun auch Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Lauterecken-Wolfstein. Seit mehr als 18 Jahren arbeitet der 40-Jährige in der Kreisverwaltung Kusel und nutzte jeweils die Mittagspause für den Friseurbesuch in Kusel.