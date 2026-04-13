VG Lauterecken-Wolfstein
Neuer Bürgermeister will frischen Wind wehen lassen
Peter Kriese (links) zählte zu den ersten Lautereckern, die Philipp Gruber (rechts) zum Wahlsieg gratulierten. Auch für Christia
Peter Kriese (links) zählte zu den ersten Lautereckern, die Philipp Gruber (rechts) zum Wahlsieg gratulierten. Auch für Christian Sauer und sein junges Wahlkampfteam gab es Lob und Anerkennung für den beachtlichen Stimmenanteil.
Roswitha Kexel

Ein neues Kapitel beginnt: Philipp Gruber muss nicht nur sein Büro, sondern auch seinen Job und sogar seinen Friseur wechseln. Der 40-Jährige wird neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.

Lesezeit 2 Minuten
Philipp Gruber aus St. Julian muss seinen Job kündigen und sich einen neuen Friseur suchen. Grund: Der Ortsbürgermeister von St. Julian wird nun auch Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Lauterecken-Wolfstein. Seit mehr als 18 Jahren arbeitet der 40-Jährige in der Kreisverwaltung Kusel und nutzte jeweils die Mittagspause für den Friseurbesuch in Kusel.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren