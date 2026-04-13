VG Lauterecken-Wolfstein Neuer Bürgermeister will frischen Wind wehen lassen 13.04.2026, 21:00 Uhr

i Peter Kriese (links) zählte zu den ersten Lautereckern, die Philipp Gruber (rechts) zum Wahlsieg gratulierten. Auch für Christian Sauer und sein junges Wahlkampfteam gab es Lob und Anerkennung für den beachtlichen Stimmenanteil. Roswitha Kexel

Ein neues Kapitel beginnt: Philipp Gruber muss nicht nur sein Büro, sondern auch seinen Job und sogar seinen Friseur wechseln. Der 40-Jährige wird neuer Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.

Philipp Gruber aus St. Julian muss seinen Job kündigen und sich einen neuen Friseur suchen. Grund: Der Ortsbürgermeister von St. Julian wird nun auch Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Lauterecken-Wolfstein. Seit mehr als 18 Jahren arbeitet der 40-Jährige in der Kreisverwaltung Kusel und nutzte jeweils die Mittagspause für den Friseurbesuch in Kusel.







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