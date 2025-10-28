Anna Hölzgen hat sich mit der Eröffnung am Samstag ihren Traum vom eigenen Lokal erfüllt – direkt gegenüber vom Halli Galli, das einst ihr Vater Karl-Heinz-Hölzgen führte. Seine Spuren sind auch im neuen „Charles“ zu erkennen.
Strahlend, entspannt und sichtlich glücklich steht Anna Hölzgen am Samstagmittag vor der großen Fensterfront ihres neuen Lokals in der Mannheimer Straße. Um Punkt 14 Uhr öffnet sie die Türen – und damit ein neues Kapitel Kreuznacher Gastronomiegeschichte.