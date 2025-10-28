Gemütliches Flair im „Charles“ Neue Weinbar in Bad Kreuznachs Innenstadt eröffnet Hannah Heyen 28.10.2025, 11:00 Uhr

i Anna Hölzgen mit ihrer Tochter vor der neuen Weinbar „Charles“ in Bad Kreuznach, die Gemütlichkeit und familiäres Flair verspricht. Hannah Heyen

Anna Hölzgen hat sich mit der Eröffnung am Samstag ihren Traum vom eigenen Lokal erfüllt – direkt gegenüber vom Halli Galli, das einst ihr Vater Karl-Heinz-Hölzgen führte. Seine Spuren sind auch im neuen „Charles“ zu erkennen.

Strahlend, entspannt und sichtlich glücklich steht Anna Hölzgen am Samstagmittag vor der großen Fensterfront ihres neuen Lokals in der Mannheimer Straße. Um Punkt 14 Uhr öffnet sie die Türen – und damit ein neues Kapitel Kreuznacher Gastronomiegeschichte.







Artikel teilen

Artikel teilen