Verbandsgemeinde Bad Kreuznach. Mit einem klaren Votum von 60,6 Prozent hat Andrea Silvestri die Wahl zur neuen Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach für sich entschieden.

Spiel, Satz und Sieg in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach: Andrea Silvestri hat's geschafft und sich zur neuen Bürgermeisterin gekrönt. Am Sonntagabend wurde recht schnell deutlich, dass die Feilbingerterin in fast allen Kommunen die Nase vorn hat.

Es wurde deutlich: 3023 Wähler aus der VG stimmen für Andrea Silvestri. Das sind 60,6 Prozent. Marc Ullrich (parteilos) kommt auf 1259 Stimmen (25,2 Prozent) und Andreas Paulus (CDU, aber angetreten als unabhängiger Kandidat) kann 707 Wähler (14,2 Prozent) für sich gewinnen. Insgesamt haben 5040 Bürger und damit 48,2 Prozent ihr Wahlrecht genutzt.