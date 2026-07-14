Oldtimer und Weihnachtsmarkt
Neue Veranstalter sichern Feste in Bad Münster
Das bekannte Oldtimertreffen im Kurpark wird nun unter der Regie von Andreas Schnorrenberger am 2. August ausgerichtet.
Das bekannte Oldtimertreffen im Kurpark wird nun unter der Regie von Andreas Schnorrenberger am 2. August ausgerichtet.
Jens Fink

Tradition in der Kurstadt bleibt lebendig: Zwei beliebte Feste ziehen weiter Besucher in den Kurpark und verbinden Jung und Alt. Beim Mittelaltermarkt ist die Zukunft dagegen offen – neue Konzepte werden noch gesucht.

Lesezeit 2 Minuten
Erfreuliche Nachrichten kann Birgit Ensminger-Busse, Ortsvorsteherin von Bad Münster am Stein-Ebernburg (BME), vermelden. „Sowohl das Oldtimertreffen am Samstag, 2. August, als auch der Weihnachtsmarkt sind in trockenen Tüchern“, berichtete Ensminger-Busse dem Oeffentlichen Anzeiger.
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