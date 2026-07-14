Tradition in der Kurstadt bleibt lebendig: Zwei beliebte Feste ziehen weiter Besucher in den Kurpark und verbinden Jung und Alt. Beim Mittelaltermarkt ist die Zukunft dagegen offen – neue Konzepte werden noch gesucht.
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Erfreuliche Nachrichten kann Birgit Ensminger-Busse, Ortsvorsteherin von Bad Münster am Stein-Ebernburg (BME), vermelden. „Sowohl das Oldtimertreffen am Samstag, 2. August, als auch der Weihnachtsmarkt sind in trockenen Tüchern“, berichtete Ensminger-Busse dem Oeffentlichen Anzeiger.