Oldtimer und Weihnachtsmarkt Neue Veranstalter sichern Feste in Bad Münster Jens Fink 14.07.2026, 13:00 Uhr

i Das bekannte Oldtimertreffen im Kurpark wird nun unter der Regie von Andreas Schnorrenberger am 2. August ausgerichtet. Jens Fink

Tradition in der Kurstadt bleibt lebendig: Zwei beliebte Feste ziehen weiter Besucher in den Kurpark und verbinden Jung und Alt. Beim Mittelaltermarkt ist die Zukunft dagegen offen – neue Konzepte werden noch gesucht.

Erfreuliche Nachrichten kann Birgit Ensminger-Busse, Ortsvorsteherin von Bad Münster am Stein-Ebernburg (BME), vermelden. „Sowohl das Oldtimertreffen am Samstag, 2. August, als auch der Weihnachtsmarkt sind in trockenen Tüchern“, berichtete Ensminger-Busse dem Oeffentlichen Anzeiger.







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