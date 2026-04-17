Nicht nur am Rheingrafenstein wird es eine Verlegung der Wanderwege geben, sondern auch auf dem Kuhberg zwischen Grillplatz und Schloss Rheingrafenstein. Der Grund ist unklar – die Privateigentümer Richter haben kein Problem mit den Wanderpfaden.
Lesezeit 2 Minuten
Nicht nur am Rheingrafenstein wird es Veränderungen der Wanderwegeführung geben – sondern auch auf dem Kuhberg zwischen Freizeit- und Grillgelände und Schloss Rheingrafenstein. Das teilte Michael Vesper als Geschäftsführer der Gesundheit und Tourismus GmbH (GuT) jüngst mit.