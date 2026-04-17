Kreuznach verlegt Wanderwege
Neue Trassen auf dem Kuhberg werden beschildert
Dieser Besuch am "Meeressand" auf dem Kuhberg entfällt demnächst durch die Verlegung der Wanderwege. Dabei handelt es sich um 30
Dieser Besuch am "Meeressand" auf dem Kuhberg entfällt demnächst durch die Verlegung der Wanderwege. Dabei handelt es sich um 30 Millionen Jahre alte Sandablagerungen des Mainzer Beckens im "Rupel Meer".
Robert Neuber

Nicht nur am Rheingrafenstein wird es eine Verlegung der Wanderwege geben, sondern auch auf dem Kuhberg zwischen Grillplatz und Schloss Rheingrafenstein. Der Grund ist unklar – die Privateigentümer Richter haben kein Problem mit den Wanderpfaden.

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Nicht nur am Rheingrafenstein wird es Veränderungen der Wanderwegeführung geben – sondern auch auf dem Kuhberg zwischen Freizeit- und Grillgelände und Schloss Rheingrafenstein. Das teilte Michael Vesper als Geschäftsführer der Gesundheit und Tourismus GmbH (GuT) jüngst mit.

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