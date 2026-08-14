Es geht durch die historische Neustadt zu vielen gastronomischen Adressen. Wer beim neuen Angebot der Touristinfo mitgeht, lernt Interessantes über die Geschichte, spürt das romantische Flair und stärkt sich unterwegs mit kulinarischen Leckerbissen.
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Die historische Neustadt lockt bis heute mit ihrem romantischen Flair. Wer weiß das wohl besser als Ayse Jung, Leiterin der Bad Kreuznacher Tourist-Info. Der Anblick des restaurierten Brückenhauses, des Dienheimer Hofes oder auch des Gasthauses Krone ist ein Genuss für die Augen.