Bad Kreuznacher Neustadt
Neue Tour will an vielen Orten kulinarisch verführen
Die Leiterin der Tourist-Info Bad Kreuznach, Ayse Jung und Jan Glaab von der Nahe-Vinothek im Dienheimer Hof prosteten sich scho
Die Leiterin der Tourist-Info Bad Kreuznach, Ayse Jung und Jan Glaab von der Nahe-Vinothek im Dienheimer Hof prosteten sich schon einmal auf die hoffentlich boomende kulinarische Stadtführung zu.
Josef Nürnberg

Es geht durch die historische Neustadt zu vielen gastronomischen Adressen. Wer beim neuen Angebot der Touristinfo mitgeht, lernt Interessantes über die Geschichte, spürt das romantische Flair und stärkt sich unterwegs mit kulinarischen Leckerbissen.

Lesezeit 2 Minuten
Die historische Neustadt lockt bis heute mit ihrem romantischen Flair. Wer weiß das wohl besser als Ayse Jung, Leiterin der Bad Kreuznacher Tourist-Info. Der Anblick des restaurierten Brückenhauses, des Dienheimer Hofes oder auch des Gasthauses Krone ist ein Genuss für die Augen.
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