In der diesjährigen Auflage führt der 5,2 Kilometer lange Rundkurs an der Nahe entlang ins Salinental. Gleich bleibt: Auf die Sportler wartet ein buntes Programm im Kurpark. Das sind die wichtigsten Infos für Teilnehmer und Fans.

Fünf Kilometer, Tausende Läufer, eine große Party: Am kommenden Mittwoch, 4. Juni, machen zahlreiche Sportfans wieder beim Firmenlauf durch Bad Kreuznach mit. In der 15. Auflage des wohl sportlichsten Feierabends bleibt vieles wie gehabt – etwa die Teilnahmebedingungen und der Virtual Run. Doch die Route ist diesmal eine ganz andere.

Gleich bleibt: Der Startschuss ist wieder um 18.30 Uhr, diesmal neuerdings jedoch auf der Kaiser-Wilhelm-Straße auf Höhe des Hotels Caravelle. Anschließend führt der 5,2 Kilometer lange Rundkurs in Richtung Süden am Nahe-Ufer entlang, bevor der Fluss nach rund einem Kilometer auf der Salinenbrücke überquert wird. Der neue Streckenabschnitt bringt die Läufer in eine Schleife durchs Salinental. Hier befindet sich bei der „Halbzeit“ die Streckenverpflegung.

Zieleinlauf in Kaiser-Wilhelm-Straße

Auf dem Nachtigallenweg geht es entlang der Nahe zurück zum Kurviertel. Die letzten Meter der Rundstrecke befinden sich auf der Kurhausstraße bis zum bekannten Zieleinlauf auf der Kaiser-Wilhelm-Straße. Die Laufstrecke ist flach und größtenteils asphaltiert. Alle Streckenabschnitte sind barrierearm und somit auch für Teilnehmer mit Beeinträchtigung geeignet. In der Vergangenheit hatte die Strecke durch die Fußgängerzone und über den Kornmarkt geführt.

Warum die neue Strecke? „Das war der Wunsch der Stadt – das hat Sicherheitsgründe“, erklärt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der n plus sport GmbH, die das Event organisiert. „In der Mannheimer Straße war es schon extrem eng.“ Häufig trafen hier Tausende Läufer auf zahlreiche Passanten. „Jetzt haben wir mehr Natur“, sagt Niedermeier.

„In der Mannheimer Straße war es schon extrem eng.“

Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der n plus sport GmbH, über die neue Strecke

Der Firmenlauf soll nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus kollegialer Sicht ein ausgelassenes Miteinander sein, schließlich treten die Mitarbeiter der regionalen Firmen im Team um die Bestplatzierungen an. Im Kurpark sorgt auch in diesem Jahr die Band Elliot nach dem Lauf für ein entspanntes Zusammenkommen, auch Samba-Bands und DJs kündigt die n plus Sport GmbH an.

i Beim Firmenlauf werden nicht nur die schnellsten Läufer, sondern auch die kreativsten Outfits ausgezeichnet, wie im vergangenen Jahr die der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege des Kreises. Markus Kilian

Die Siegerehrung (etwa ab 20.30 Uhr) auf der Bühne im Kurpark kürt nicht nur die schnellsten Teams (Männer, Frauen und gemischt), sondern auch auf das größte Team wartet ein eigener Preis. Zudem erhalten die Azubi-Superstars und die kreativsten Outfits eine Prämie. Neu im traditionellen Sommerlauf ist die sogenannte Start-up-Wertung, die speziell junge Unternehmen zur Teilnahme motivieren soll.

Zum Schluss gibt’s die Medaille

Egal, welche Zeit am Ende auf der Uhr steht – jeder Läufer wird im Ziel mit einer Medaille, einer flüssigen Erfrischung und einem gesunden Snack erwartet. Um die Energiereserven aber wieder vollständig aufzuladen, steht im Kurpark wieder ein umfangreiches Catering-Angebot bereit. Bis Sonntag, 8. Juni, haben Sportfans zudem die Möglichkeit, am Virtual Run teilzunehmen. Dann laufen die Mitarbeiter die Strecke unabhängig des eigentlichen Events, eine App zeichnet ihre Zeit auf. Das Angebot war während der Corona-Pandemie entstanden und wird bis heute fortgeführt.

Traditionell schickt die Kreuznacher Diakonie zahlreiche Läufer an den Start des Firmenlaufs, in diesem Jahr haben sich mehr als 600 Sportler dafür angemeldet. Aber auch die Kreisverwaltung lässt aufhorchen: Sie ist mit 115 Mitarbeitern vertreten – so viele wie noch nie. Im Vorjahr sind gut 80 Kreisangestellte mitgelaufen.

Im vergangenen Jahr hat der Firmenlauf einen neuen Rekord gefeiert: 5337 Läufer haben die Innenstadt geflutet. Fabian Fiedler (Praxis NaheVet) kam nach 16 Minuten und 19 Sekunden als Erster durchs Ziel. Mit bereits mehr als 6000 Voranmeldungen wird in diesem Jahr erneut eine Rekordbeteiligung an Läufern erwartet.

Nachmeldungen kosten 30 Euro und sind weiterhin möglich. Weitere Informationen unter www.firmenlauf-kh.de

Mit dem ÖPNV zum Kurpark

Alle Teilnehmer des Bad Kreuznacher Firmenlaufs können am Mittwoch, 4. Juni, die öffentlichen Verkehrsmittel des Rhein-Nahe-Nahverkehrsverbunds (RNN) kostenlos nutzen. Zwischen Mittwoch, 9 Uhr, und Donnerstag, 4 Uhr, dient die Teilnehmernummer als Ticket für den ÖPNV. Wie der RNN weiter mitteilt, sei damit eine „komfortable und umweltfreundliche Anreise“ möglich. Zum Kurpark gelangen Busfahrer mit den Linien 201 und 221 (Haltestelle Bad Kreuznach Badeallee/Kreisverwaltung), vom Bahnhof ist die Startlinie zu Fuß rund 20 Minuten entfernt.