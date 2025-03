Neue Schulleiterin in Langenlonsheim

An der Grundschule (GS) Guldental, wo sie 16 Jahre tätig war, wurde Schulleiterin Friederike Rabe im Rahmen einer Feierstunde, von den Schülerinnen und Schülern sowie dem Kollegium mit großer Herzlichkeit verabschiedet, und an ihrem neuen Arbeitsplatz an der GS am Sonnenberg im benachbarten Langenlonsheim, ebenso herzlich willkommen geheißen.

Regierungsschuldirektorin Rita Siebenborn hob dabei die inzwischen 21-jährige Schulleitungsfunktion und das damit verbundene Engagement von Friederike Rabe, die mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern in Seibersbach lebt, hervor. Rabe sagte, dass es für sie ein ganz besonderer Tag ist und bedankte sich für die freundliche Aufnahme, um dann hervorzuheben: „Ein Wechsel in der Schulleitung bedeutet immer Veränderung, denn für mich ist der Wechsel von der GS Guldental zur GS Langenlonsheim nicht einfach, nur ein Dorf weiter zu fahren. Es ist eine neue Schule, zudem eine Ganztagsschule, die einen eigenen Charakter, eine eigene Geschichte, eigene Abläufe, Erfahrungen, Herausforderungen und Ziele hat.“

„ Ich trete daher diese Aufgabe mit Freude und viel Respekt und dem festen Willen an, unsere Schule als ein Ort des Lernens, des Miteinanders und des Wohlfühlens weiterzuführen und gemeinsam mit ihnen zu gestalten.“

Friederike Rabe

Rabe sprach von einem besonderen Tag und davon, dass sich die positiven Einschätzungen von denen sie hörte, bestätigt haben, „denn hier arbeitet ein engagiertes, innovatives und erfahrenes Kollegium, deshalb freue ich mich sehr darauf, jetzt mit diesem zusammenzuarbeiten. Ich trete daher diese Aufgabe mit Freude und viel Respekt und dem festen Willen an, unsere Schule als ein Ort des Lernens, des Miteinanders und des Wohlfühlens weiterzuführen und gemeinsam mit ihnen zu gestalten“.

Nachdem die neue Grundschulleiterin ihre ersten Arbeitswochen absolviert hatte, sprach diese Zeitung erneut mit der Pädagogin, die an drei verschiedenen Grundschulen, die sich im städtischen und ländlichen Umfeld befanden, eine ganze Menge Berufserfahrung gesammelt hat. „Der Stil meiner Funktion als Schulleiterin ist geprägt durch Kommunikation, Empathie und Verbindlichkeit. Ich verstehe die Arbeit mit dem Kollegium als Teamarbeit und lege Wert auf offene und konstruktive Kommunikationskultur, auch mit Eltern und Gremien. Ich möchte Schule als Einheit entstehen lassen. Dazu gehören Gemeinschaftsveranstaltungen wie Lernfeiern, Sport- und Spielfeste, Weihnachtsmarkt, Konzerte, Projekte wie Schulgarten oder der Beteiligung an den örtlichen Heimattagen und ich möchte die Schule kontinuierlich weiterentwickeln, Bildungsgerechtigkeit stärken, Basiskompetenz und digitale Lernformen fördern.“

In Seibersbach aufgewachsen

Friederike Rabe erblickte in Bad Kreuznach das Licht der Welt, wuchs in Seibersbach auf, besuchte hier die GS, danach von 1981 bis 1990 die private Hildegardisschule Bingen, die sie mit dem Abitur abschloss. Sie studierte an der Uni Koblenz-Landau, legte 1994 das 1. Staatsexamen ab, 1996 das 2. Staatsexamen. Über die GS Zell kam sie zur GS Trier-Ehrang, wurde Klassenleiterin, befasste sich mit beeinträchtigten Kindern, wurde Konrektorin, dann Schulleiterin an der Martin-GS Trier und ab dem Schuljahr 2009/10 an der GS Guldental.