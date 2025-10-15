Klosterruine Disibodenberg Neue Schilder und Farben sorgen für Orientierung Wilhelm Meyer 15.10.2025, 19:00 Uhr

i Inmitten der Sammlung zisterziensischer Schlussteine zeigen Cecilia Moneta und Günter Lang, wie es jetzt möglich ist sich zu orientieren und zu informieren. Wilhelm Meyer

Beschriftungen, ein Farbsystem und Erklärtafeln sollen nun die Orientierung im Museum auf dem Disibodenberg erleichtern.

Zu einem Besuch der Klosterruine auf dem Disibodenberg gehört nicht weniger der Besuch des Museums. Dort sind zahlreiche einzigartige Funde von den Ausgrabungen in der Klosterruine aufbewahrt. Auf engem Raum ist so anhand der Funde ein Gang durch die Vor- und Nachklostergeschichte und selbstverständlich durch die eigentliche Klostergeschichte in ihren Phasen nachvollziehbar.







