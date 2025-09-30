Wappentafeln verschwinden Neue Schilder für alte Gebäude in Bad Sobernheim 30.09.2025, 17:00 Uhr

i Die alten Wappenschilder sollen durch moderne Hinweistafeln ersetzt werden. Anke Wiechert

Die alten Wappenschilder an den Bad Sobernheimer Denkmälern haben bald ausgedient. Künftig sollen moderne Schilder mit QR-Code über die Bauwerke und ihre Geschichte informieren. Allerdings reicht das Geld nicht für alle Teile des Schilderkonzepts.

Sobernheim hat viele sehenswerte historische Gebäude, die auch für Gäste interessant sind. Doch mit den altbackenenen Wappenschildern, die seit Jahrzehnten über einzelne Bauwerke informieren, lässt sich heutzutage nichts mehr reißen. An vielen Stellen sind die Wappenschilder nach Sanierungen und Umbauprojekten ohnehin ganz verschwunden.







