Der VdK-Kreisverband ist umgezogen: Die neue Geschäftsstelle befindet sich nun in der John-F.-Kennedy-Straße 20 in Bad Kreuznach.

Die Adresse schlechthin für Menschen in sozialrechtlichen Fragen ist der Sozialverband. Das hat sich längst herum gesprochen, sodass die Geschäftsräume des VdK Kreisverband Bad Kreuznach am Europaplatz 13 in Bad Kreuznach für die Anliegen der rund 12000 Mitglieder in derzeit 26 Ortsverbänden viel zu klein wurden. Mit der Eröffnung der neuen Geschäftsstelle in der John-F.-Kennedy-Straße 20 am vergangenen Freitag hat der Sozialverband dem nun Rechnung getragen und bietet Beratung in modernen und großzügigen Räumen an.

Bereits der zweite Umzug in 15 Jahren

Die Kreisverbandsvorsitzende des Sozialverbandes VdK Rheinland-Pfalz Bad Kreuznach, Veronika Beckei, unterstrich in ihrer Begrüßung die Notwendigkeit des Umzuges. Immer wieder musste sich der Kreisverband den wachsenden Herausforderungen stellen. So ist der Umzug an die John-F.-Kennedy-Straße 20 bereits der zweite Umzug in 15 Jahren. Denn 2011 gab man die Geschäftsstelle am Holzmarkt nach drei Jahrzehnten auf und zog mit damals nur fünf Mitarbeitenden an den Europaplatz.

Neun hauptamtliche Mitarbeiter

Heute unterstützen neun Hauptamtliche – teils in Teilzeit – die 12.000 Mitglieder in sozialrechtlichen Fragen. Damit zählt der hiesige Kreisverband zu den großen Kreisverbänden und steht an sechster Stelle in Rheinland-Pfalz. Laut Beckei sind die Zahlen der Mitglieder, aber auch die der Hilfsanliegen steigend. Somit muss der Kreisverband auch die Zahl seiner hauptamtlichen Mitarbeiter erhöhen. Darum sind neue Stellenausschreibungen bereits vom Kreisverbandsvorstand beschlossen. „Diese Entwicklung zeigt, wie groß der Bedarf an sozialer Unterstützung ist und wie wichtig unsere Arbeit für die Menschen bleibt", sagte Beckei.

Neuer Standort ist gut erreichbar

In Rheinland-Pfalz dürfen übrigens im Gegensatz zu anderen Bundesländern nur Hauptamtler mit der passenden Ausbildung beraten. Die Kreisverbandsvorsitzende betonte in ihrer Rede dann auch, warum der Umzug dringend nötig war. Zunächst bieten die neuen Räumlichkeiten mehr Platz für Beratungsgespräche. Aus Sicht erfahrener VdKler sei dies ganz wichtig, da hier durch insbesondere Persönlichkeitsrechte stärker gewahrt bleiben. Daneben ist der neue Standort an der John-F.-Kennedy-Straße 20 gut erreichbar. Busanbindungen und Parkplätze finden Ratsuchende direkt vor Ort. Auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter konnten an der neuen Adresse deutlich optimiert werden, berichten die Hauptamtler.

i Das Gebäude ist nach dem Umbau perfekt auf die Bedürfnisse des VdK-Kreisverbandes Bad Kreuznach zugeschnitten. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Insgesamt verfügt das Gebäude über 210 Quadratmeter Bürofläche auf zwei Etagen, wobei das Erdgeschoss barrierefrei ist. Daneben gibt es noch einen kleineren Anbau. Aufmerksam war der VdK auf das Bürogebäude am 14. März 2023 geworden. Der Kaufvertrag wurde am 14. März 2024 abgeschlossen, darum war es fast folgerichtig, dass das Gebäude auch an einem 14. März eingeweiht werden sollte, auch wenn noch nicht alles fertig ist. Dass das zweistöckige Gebäude rund 14 Jahre alt ist, sieht man ihm nach der dem Umbau nicht an. Kreisgeschäftsführer Marcel Unger ist überzeugt, dass der VdK Bad Kreuznach mit dem neuen Gebäude gut aufgestellt ist.

„Wir bieten hier das Sorglos-Paket.“

VdK-Kreisgeschäftsführer Marcel Unger

„Wir bieten hier das Sorglos-Paket“, informierte Unger. Von der Beratung in Rentenfragen, bei Fragen zur Kranken- und Pflegeversicherung, über Antragstellungen, Widerspruch und Klage reicht das Angebot der VdK-Beratungsstelle. Unger hat die Erfahrung gemacht, dass die Antragstellung im digitalen Zeitalter immer umfangreicher und damit komplizierter geworden ist. Zum Gratulieren war am Freitag auch VdK-Landesverbandsvorsitzender Willi Jäger gekommen. Er erinnerte daran, dass es heute in Zeiten von Homeoffice eher selten ist, dass Organisationen Bürogebäude kaufen. „Aber zu uns kommen viele Hilfesuchende, wir sind so etwas wie ein Beichtvater", berichtete Jäger. Kreisbeigeordneter Oliver Kohl beglückwünschte den VdK-Kreisverband zum neuen Gebäude und lobte die gute Verkehrsanbindung. Das sah auch Oberbürgermeister Emanuel Letz so, der es gut findet, dass das Gebäude an einer wichtigen Verkehrsachse steht. Er wünschte dem Team alles Gute für seine wichtige Arbeit.