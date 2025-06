Am Ende der Binger Landstraße in Kirn tut sich einiges. Die Tankstelle soll komplett auf Vordermann gebracht werden, und gegenüber wird eine neue Zahnarztpraxis in das Gebäude einziehen, das bislang von CN-Automobile benutzt wurde.

An der Binger Landstraße tut sich derzeit einiges: Gleich mehrere Bau- und Modernisierungsprojekte verändern das gewohnte Bild am Ortseingang der Stadt. Während die Abrissarbeiten am ehemaligen Tierheim in vollem Gange sind und nebenan im Steinbruch die ersten Maßnahmen für eine neue Produktionsanlage laufen, schreitet auch die Neugestaltung rund um das Autohaus CN Automobile zügig voran.

In die bisherigen Verkaufsräume des Autohauses zieht in Kürze eine neue Zahnarztpraxis ein. Der aus Simmern stammende Zahnarzt Ali Abedi eröffnet hier mit seinem Team eine hochmoderne Praxis mit sechs Behandlungszimmern. Statt glänzender Motorhauben und Neuwagen werden künftig modernste Zahnbehandlungen im Fokus stehen. Der ehemalige Ausstellungsbereich wird barrierefrei umgebaut – mit viel Komfort für Patienten und ausreichend Parkplätzen direkt vor der Tür.

Neues Domizil für CN direkt nebenan

Doch was wird aus dem Autohaus? Diese Frage beschäftigte viele. Die Antwort: CN Automobile bleibt vor Ort – und zwar direkt auf dem angrenzenden Nachbargrundstück. In einem neu errichteten, rund 280 Quadratmeter großen Gebäude samt moderner Containerbüros wird der gewohnte Service rund ums Auto auch künftig angeboten. Die neue Auslieferungszone und ein etwa 1400 Quadratmeter großer Ausstellungsbereich ermöglichen Kunden weiterhin eine umfassende Beratung und Fahrzeugübergabe vor Ort. Der Verkaufsprozess ist dabei vollständig digitalisiert: Konfigurationen, Modellvergleiche und Farbvarianten lassen sich direkt am Bildschirm simulieren – ganz im Zeichen der Zeit.

Tankstelle wird modernisiert

Ein weiterer Blickfang auf dem Areal: Die ED-Tankstelle von Aziz Oezdemir wird umfassend renoviert und technisch modernisiert. Insgesamt entsteht an der Binger Landstraße derzeit ein vielseitiger Standort für Dienstleistung, Mobilität und Gesundheit – zukunftsorientiert und kundenfreundlich zugleich.