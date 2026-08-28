Automat könnte kommen
Neue Parkgebühren in der Kallenfelser Straße in Kirn?
Noch kostenlos: Die Parkplätze an der Kallenfelser Straße in Höhe des Kreisels in Richtung Berger Weg könnten künftig gebührenpf
Noch kostenlos: Die Parkplätze an der Kallenfelser Straße in Höhe des Kreisels in Richtung Berger Weg könnten künftig gebührenpflichtig werden. Die Stadt Kirn prüft die Aufstellung eines weiteren Parkscheinautomaten. Eine endgültige Entscheidung steht noch aus.
Sebastian Schmitt

Der Stadt Kirn fehlt es an Geld. Eine Idee, um mehr Einnahmen zu generieren wird derzeit geprüft: Parkgebühren für die Stellplätze an der Kallenfelser Straße in Höhe des Kreisels. Dort könnte ein Parkscheinautomat installiert werden.

Lesezeit 1 Minute
Wer bislang sein Auto an der Kallenfelser Straße in Höhe des Kreisels abstellt, zahlt nichts. Das könnte sich ändern. Die Stadt Kirn prüft, die dortigen Parkflächen künftig in die gebührenpflichtige Parkraumbewirtschaftung aufzunehmen. Betroffen wären die Stellplätze links und rechts der Straße in Richtung Bergen – also ein Bereich, der nicht nur von Autofahrern genutzt wird, sondern auch von Schülern, Eltern und im Sommer von vielen Besuchern ...
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