Kreis Bad Kreuznach zahlt mit
Neue Leitstelle in Mainz soll 36 Millionen Euro kosten
Wer in Bad Kreuznach und Umgebung den Notruf wählt, landet bei der Integrierten Leitstelle in Mainz. Dort soll in einem Großproj
Wer in Bad Kreuznach und Umgebung den Notruf wählt, landet bei der Integrierten Leitstelle in Mainz. Dort soll in einem Großprojekt ein Neubau entstehen, die Kosten sind weiter gestiegen.
Markus Kilian

Die neue Integrierte Leitstelle in Mainz wird immer teurer. Die Millionen müssen auch von der Nahe fließen, und die Kosten steigen weiter. Doch die neue Schaltstelle des Katastrophenschutzes ist dennoch unverzichtbar. Wie ist der aktuelle Stand?

Lesezeit 2 Minuten
Ein Verkehrsunfall, ein medizinischer Notfall oder wenn ein Feuer ausgebrochen ist – der Notruf verspricht Hilfe. Wer im Naheland die 112 wählt, landet allerdings seit gut einem Jahr nicht mehr in der inzwischen geschlossenen Integrierten Leitstelle der Kurstadt, sondern wird an die Kollegen nach Mainz verwiesen.

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