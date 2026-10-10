Dauerbaustelle Verkehr
Neue Kreuznacher Ochsenbrücke lieber heute als morgen 
Ab Montag, 12. Oktober, wird ein Teil der Ochsenbrücke gesperrt. Autofahrer müssen mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.
Ab Montag, 12. Oktober, wird ein Teil der Ochsenbrücke gesperrt. Autofahrer müssen mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen.
Harald Gebhardt

Am 12. Oktober beginnen auf beiden Seiten der Ochsenbrücke Bohrungen, um den Baugrund zu untersuchen. Das ist Voraussetzung für den Bau einer neuen Brücke. Doch wann kann man damit beginnen? Diese Frage kann momentan noch niemand beantworten.

Lesezeit 2 Minuten
Eins ist klar: Der Neubau der Ochsenbrücke ist dringlich. Und auch der Bad Kreuznacher Landesbetrieb Mobilität (LBM) will „lieber heute als morgen damit beginnen“, wie dort zu hören war. Ab Montag, 12. Oktober, wird die Brücke aber erst einmal teils gesperrt, denn dann beginnen die Arbeiten an den Bohrungen zur Baugrunduntersuchung, die für einen geplanten Neubau notwendig sind.
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