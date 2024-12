Kein Bargeld mehr Neue Kassenautomaten für die Schwimmbäder 05.12.2024, 13:00 Uhr

i In den Schwimmbädern in Meisenheim und Bad Sobernheim sollen in der Winterpause neue Kassenautomaten installiert werden. Silke Jungbluth-Sepp

In der Freibädern in Bad Sobernheim und Meisenheim herrscht Winterpause. Doch bis zum Beginn der Badesaison am 1. Mai ist so einiges geplant: Neue Kassen, neue Radständer, neues Personal und die finale Lösung der Technikprobleme im Rosenbergbad.

Noch erinnert in den Freibädern in Bad Sobernheim und Meisenheim nichts an die nächste Badesaison. Doch der Schein trügt, im Winter gibt es einiges zu tun für die Verantwortlichen der Verbandsgemeinde-Werke.Weil die Kassenautomaten in beiden Bädern veraltet sind und auch nicht mehr mit neuer Software ausgestattet werden können, erwartet die Badegäste 2025 ein neues Kassensystem.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen