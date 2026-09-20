Kirner Krankenhaus Neue Ideen gehen in die Mainzer Politik Robert Neuber 20.09.2026, 13:00 Uhr

i Das Kirner Krankenhaus: Regioklinik, Regioklinik Plus, Portalklinik... Um die Zukunft des Hauses in welcher Form auch immer wird weiter gerungen. .Stiftung Kreuznacher Diakonie/Sandra Beck. Stiftung Kreuznacher Diakonie/Sandra Beck

Die Kirner kämpfen weiter um ihr Krankenhaus. Es soll nun eine Resolution verabschiedet werden, in die vom Chefarzt Stephan Horn ausgearbeitete Perspektiven integriert werden. Ziel ist eine 24/7-Notfallaufnahme und ein Endoskopie-Zentrum.

In einem Schreiben der Bürgerinitiative für das Kirner Krankenhaus werden der Landespolitik Vorschläge unterbreitet. Das Schreiben wurde von Michael Müller in der jüngsten Kirner Stadtratssitzung verlesen, gezeigt wurde auch eine Powerpoint-Präsentation des Chefarztes Stephan Horn.







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