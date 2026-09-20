Kirner Krankenhaus
Neue Ideen gehen in die Mainzer Politik
Das Kirner Krankenhaus: Regioklinik, Regioklinik Plus, Portalklinik... Um die Zukunft des Hauses in welcher Form auch immer wird
Das Kirner Krankenhaus: Regioklinik, Regioklinik Plus, Portalklinik... Um die Zukunft des Hauses in welcher Form auch immer wird weiter gerungen.
.Stiftung Kreuznacher Diakonie/Sandra Beck. Stiftung Kreuznacher Diakonie/Sandra Beck

Die Kirner kämpfen weiter um ihr Krankenhaus. Es soll nun eine Resolution verabschiedet werden, in die vom Chefarzt Stephan Horn ausgearbeitete Perspektiven integriert werden. Ziel ist eine 24/7-Notfallaufnahme und ein Endoskopie-Zentrum. 

Lesezeit 2 Minuten
In einem Schreiben der Bürgerinitiative für das Kirner Krankenhaus werden der Landespolitik Vorschläge unterbreitet. Das Schreiben wurde von Michael Müller in der jüngsten Kirner Stadtratssitzung verlesen, gezeigt wurde auch eine Powerpoint-Präsentation des Chefarztes Stephan Horn.
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