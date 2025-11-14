Gibt es Geld vom Bund? Neue Hoffnung für Sobernheimer Staaren-Sportplatz 14.11.2025, 19:00 Uhr

i Die Laufbahnen des Sportplatzes "Am Staaren" in Bad Sobernheim sind marode. Vielleicht hilft nun ein neues Förderprogramm des Bundes bei der Finanzierung der Sanierung. Silke Jungbluth-Sepp

Die Laufbahnen des Sobernheimer Sportplatzes „Am Staaren“ sind marode und können nicht mehr von Schulen und Vereinen genutzt werden. Doch die Sanierung ist teuer. Ein neues Förderprogramm für klamme Kommunen kommt da gerade recht.

Es gibt Hoffnung, dass die Sanierung der maroden Laufbahnen des Sobernheimer Sportplatzes „Am Staaren“ mit Hilfe des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Sportstätten“ möglich ist. Dieses Programm, das für notleidende Kommunen wie die Felkestadt konzipiert wurde und erst seit dieser Woche scharf geschaltet ist, steuert 75 Prozent der Kosten bei.







