Für die beiden Freiwilligen Feuerwehren Staudernheim und Merxheim sollen neue Mannschaftstransportfahrzeuge angeschafft werden. Dem stimmte der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Nahe-Glan zu.

Grund zur Freude dürften die Freiwilligen Feuerwehren in Staudernheim und Merxheim haben. Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan stimmte mit jeweils einer Enthaltung zu, dass die Verwaltung Aufträge für jeweils ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) erteilt. In beiden Fällen weisen die bisherigen Fahrzeuge, im Fall von Staudernheim war es ein sogenanntes Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF), erhebliche technische Mängel auf und sind nicht mehr einsatzfähig, wie Verbandsgemeinde-Wehrleiter Max Kraushaar zur Sachlage schreibt.

Im Fahrzeugkonzept der VG aus dem Jahr 2022 wurde bereits für Staudernheim ein MTF als Ersatz für das TSF geplant. Das Merxheimer MTF werde bereits seit Juli nicht mehr genutzt: „Eine Instandsetzung erscheint aufgrund des Alters und der Schäden unwirtschaftlich“, so Kraushaar. In beiden Fällen sei ein funktionstüchtiges MTF für die Aufrechterhaltung des Einsatz- und Übungsdienstes zwingend erforderlich. Zusätzlich seien von den neuen Fahrzeugen aus weiterhin Sprachdurchsagen möglich, um etwa Warnungen oder Informationen an die Bürger weiterzugeben.

Für beide Fahrzeuge sind im Haushaltsplan der VG jeweils 90.000 Euro veranschlagt. Die Verwaltung wird nun damit beauftragt, dem günstigsten Anbieter, der Firma Auto Pieroth GmbH, den Auftrag für jeweils rund 61.500 Euro zu erteilen. Ursprünglich ging man davon aus, dass es teurer würde, sagt Verbandsbürgermeister Uwe Engelmann (SPD). Allerdings kämen die Fahrzeuge mit noch besserer Ausrüstung an eine Gewichtsgrenze. „Der Bedarf ist so aber gedeckt“, betont er.

Bedarf an neuen Atemschutzgeräten

Darüber hinaus war ursprünglich im aktuellen Haushaltsjahr die Beschaffung eines neuen MTF für die Feuerwehr Daubach/Rehbach mit 90.000 Euro veranschlagt. Da die Meisenheimer Feuerwehr ein neues Mehrzweckfahrzeug beschafft hat, kann das zweite MTF nach Daubach/Rehbach verlegt werden. „Daher kann auf eine Neubeschaffung verzichtet werden, wodurch die dafür vorgesehenen Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen werden“, heißt es seitens der Verwaltung.

Stattdessen soll das Geld umgewidmet werden. Es bestehe kurzfristiger Beschaffungsbedarf für neue Atemschutzgeräte, da für das derzeitig verwendete Modell die Ersatzteilversorgung gekündigt wurde. Um die Einsatzfähigkeit aufrechtzuerhalten, sei eine „zeitnahe Beschaffung unabdingbar“, so Wehrleiter Kraushaar. Für acht Atemschutzgeräte plus Totmannwarnern werden rund 30.000 Euro benötigt.

„Nach Einsätzen – zum Beispiel bei Bränden oder Hilfeleistungen – ist die Einsatzkleidung oft stark verschmutzt oder mit Schadstoffen belastet.“

Max Kraushaar, hauptamtlicher Wehrleiter der Verbandsgemeinde Nahe-Glan

Weiterhin sollen vom Restbetrag (60.000 Euro) eine neue Waschmaschine und ein Trockenschrank zur Kleiderpflege für die Feuerwehren der VG finanziert sowie das Gerätehaus ertüchtigt werden. „Nach Einsätzen – zum Beispiel bei Bränden oder Hilfeleistungen – ist die Einsatzkleidung oft stark verschmutzt oder mit Schadstoffen belastet“, begründet Kraushaar den Vorschlag. Um die Gesundheit der Feuerwehrleute nicht zu gefährden und die Kleidung einsatzfähig zu halten, müssen diese regelmäßig und fachgerecht gereinigt werden. Dafür seien spezielle Geräte und Waschverfahren nötig. Derzeit werde die Einsatzkleidung bei benachbarten Feuerwehren gewaschen, was einen hohen logistischen Aufwand darstelle. Der Ausschuss erkannte den Bedarf an und stimmte einstimmig der Umwidmung zu.