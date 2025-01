Freibäder in der VG Nahe-Glan Neue Eintrittspreise: Der Badespaß wird 50 Cent teurer 31.01.2025, 17:00 Uhr

i In den Schwimmbädern der Verbandsgemeinde Nahe-Glan, hier das Freibad Bad Sobernheim, wird das Badevergnügen etwas teurer. Silke Jungbluth-Sepp

Wer im Sommer im Bad Sobernheimer Rosenbergbad oder im Meisenheim Freibad In der Heimbach abtauchen will, muss mehr für seine Eintrittskarten zahlen als bisher.

Angekündigt war eine Erhöhung der Eintrittspreise schon länger, nun ist klar, was der Badespaß in den beiden Schwimmbädern in Bad Sobernheim und Meisenheim in der Sommersaison kosten wird: Fast durchweg schlägt die Verbandsgemeinde 50 Cent auf. Das bedeutet, Erwachsene zahlen für die Einzelkarte künftig 4 Euro statt 3,50 Euro, Kinder ab sechs Jahren und Jugendliche analog dazu 3 Euro statt 2,50 Euro.

