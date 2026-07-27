Umleitung an K3 bei Hahnenbach Neue Deckschicht soll in zwei Monaten fertig sein Sebastian Schmitt 27.07.2026, 17:00 Uhr

i Mario Kuschel (links) und Robert Zimmermann von der Straßenmeisterei Kirn begutachten die bereits vorbereitete Fahrbahn zwischen Hahnenbach und Hennweiler. Sebastian Schmitt

Die Bauarbeiten an der Kreisstraße 3 zwischen Hahnweiler und Hennweiler schreiten planmäßig voran. Ziel ist es, bis September fertig zu werden, da schon die nächste Großbaustelle an der L182 in Kirn ansteht.

Auf der Kreisstraße 3 zwischen Hahnenbach und Hennweiler laufen seit dem 7. Juli umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Fahrbahn. Auf einer Länge von rund 1800 Metern erhält die Strecke einen neuen Asphaltaufbau. Die Kosten für das Vorhaben liegen nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität bei rund 700.







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