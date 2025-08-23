Der VG-Rat Langenlonsheim-Stromberg hat den Kauf für 223.000 Euro beschlossen. Dank der Module sollen zwei weitere Klassenräume entstehen. Doch setzt man dafür auf neue oder gebrauchte Container?

Um dem akuten Platzmangel in der Grundschule Langenlonsheim abzuhelfen, sollen auf der Rasenfläche des Schulgeländes Container aufgestellt und so zwei weitere Klassenräume geschaffen werden. Darüber hat der Verbandsgemeinderat beraten.

Rund 250 Schüler werden derzeit in der dreizügigen Grundschule unterrichtet. Aufgrund der in den jüngsten Jahren ansteigenden Schülerzahlen mussten bereits Räume wie die Bücherei, der Ruheraum oder die als Musikraum genutzte Aula aufgegeben und hier weitere Klassenräume eingerichtet werden. Inzwischen werden zwölf Räume im Gebäude als Klassenräume genutzt. Da der Atelierraum, die Lehrküche oder der Spiel- und Bewegungsraum nicht den vorgegebenen Anforderungen eines Klassenraumes erfüllen, müssen nun anderweitig neue Räumlichkeiten geschaffen werden.

i Schuleiterin Friederike Rabe (links) und Bürgermeister Michael Cyfka begutachten den von Maren Bott vorgestellten Plan zur Aufstellung der Container auf dem Schulgelände in Langenlonsheim. Jens Fink

Verschärft wird die Situation durch die Betreuungsangebote. Derzeit nutzten 80 Kinder das Ganztagsschulangebot sowie 60 Schüler die Betreuende Grundschule, informierte Rektorin Friederike Rabe. Hierfür würden 1167 Quadratmeter Fläche genutzt. Das pädagogische Konzept und Flächenprogramm des Landes sehe 1700 Quadratmeter vor. Hier bestehe also noch ein Fehlbedarf von 533 Quadratmetern. Diesen zusätzlichen Bedarf hätten ADD und das Bildungsministerium bereits genehmigt, berichtete Rabe. Mit den vorgesehenen Containern würde eine pragmatische Zwischenlösung geschaffen und mit den zwei hier eingerichteten, zusätzlichen Unterrichtsräumen eine gute, pädagogische Arbeit garantiert, verdeutlichte die Schulleiterin.

Die VG benötige für diese Erweiterung die bau- und genehmigungsrechtliche Zustimmung der Kreisverwaltung. Laufe alles planmäßig, könnten in den Winterferien letzte Arbeiten vollzogen und die Container zu Beginn des zweiten Schulhalbjahrs bereits bezogen werden, erläuterte Bürgermeister Michael Cyfka. Die Kosten für die Container würden demnach im Haushalt als außerplanmäßige Ausgabe verbucht.

„In einem halben Jahr ist ein neuer auch schon ein gebrauchter Container.“

Fritz Hegemann (Grüne)

Ob, wie vorgesehen, unbedingt vollkommen neue Container angeschafft werden sollten, hinterfragten einige Ratsmitglieder. Der preisliche Unterschied betrage hier immerhin 80.000 Euro, gab Marlene Hölz (FDP) zu bedenken, und auch Petra Sinß (SPD) und Fritz Hegemann (Grüne) konnten sich gebrauchte Container in fast neuwertigem Zustand durchaus vorstellen. „In einem halben Jahr ist ein neuer auch schon ein gebrauchter Container“, argumentierte Hegemann. Peter Schmitt (CDU) und Bernhard Wolf (FLLS) plädierten dagegen für neue Container. Dies sei einfach risikoloser, meinte Wolf. Wichtig sei, dass die Wände der Container stabil genug seien, um schwere Tafeln anbringen sowie Kabel installieren und einen Netzwerksanschluss einrichten zu können, verdeutlichte der VG-Beigeordnete Jochen Coutandin. Letztlich entschied sich der Rat mehrheitlich mit 15 zu 11 Stimmen dafür, ganz neue Container zum Preis von 222.768 Euro zu kaufen. Zudem vergab der Rat die notwendigen Architektenleistungen in Höhe von 3859 Euro an ein Planungsbüro aus Guldental.