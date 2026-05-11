Es war eine Entscheidung mit viel Tempo: Mark Krismer und Felix Kehl haben den Bad Sobernheimer Traditionsbetrieb Lenhart Metallbau vor einem Jahr aus der Insolvenz gerettet. Die Bilanz fällt positiv aus.
Lesezeit 3 Minuten
Es war quasi eine Rettung in letzter Minute, im Frühjahr 2025, als Mark Krismer und Felix Kehl die traditionsreiche Bad Sobernheimer Metallbaufirma Lenhart aus der Insolvenz übernommen haben. „Wenige Tage später wäre das Personal weg gewesen, und was soll man mit einer Firma ohne Personal“, blickt Kehl gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Krismer ein gutes Jahr nach der Übernahme zurück.