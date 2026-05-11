Neustart für Lenhart Metallbau
Neue Chefs bringen Sobernheimer Firma wieder in Schwung
Felix Kehl und Mark Krismer (rechts) haben vor einem Jahr die insolvente Bad Sobernheimer Metallbaufirma Lenhart übernommen, und
Felix Kehl und Mark Krismer (rechts) haben vor einem Jahr die insolvente Bad Sobernheimer Metallbaufirma Lenhart übernommen, und wieder in Schwung gebracht.
Silke Jungbluth-Sepp

Es war eine Entscheidung mit viel Tempo: Mark Krismer und Felix Kehl haben den Bad Sobernheimer Traditionsbetrieb Lenhart Metallbau vor einem Jahr aus der Insolvenz gerettet. Die Bilanz fällt positiv aus.

Lesezeit 3 Minuten
Es war quasi eine Rettung in letzter Minute, im Frühjahr 2025, als Mark Krismer und Felix Kehl die traditionsreiche Bad Sobernheimer Metallbaufirma Lenhart aus der Insolvenz übernommen haben. „Wenige Tage später wäre das Personal weg gewesen, und was soll man mit einer Firma ohne Personal“, blickt Kehl gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Krismer ein gutes Jahr nach der Übernahme zurück.

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