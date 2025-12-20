Elektromobilität in Bingen Neue Busse der KRN sind flüsterleise im Berufsverkehr Norbert Krupp 20.12.2025, 08:00 Uhr

i Sie freuen sich über die ersten drei von insgesamt 18 bestellten Elektro-Bussen für den KRN: Bingens OB Thomas Feser, Ministerin Katrin Eder, KRN-Geschäftsführer Uwe Hiltmann und Zweckverbandsdirektor Michael Heilmann. Norbert Krupp

Die Kommunalverkehr Rhein-Nahe setzt auf Elektromonilität: In Bingen sind nun drei vollelektrischr Stadtbusse des Typs eCitaro Mercedes-Benz in Betrieb genommen worden. Umweltministerin Katrin Eder wirbt dabei für Buslinien mit elektrischem Antrieb.

Die Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) hat jetzt ersten drei von insgesamt 18 Elektro-Bussen auf dem Gelände der Stadtwerke Bingen in Betrieb genommen. Die Busse des Typs eCitaro wurden durch Mercedes Benz in Mannheim gebaut. Das Unternehmen hatte sich erfolgreich an einer europaweiten Ausschreibung beteiligt und wird bis Ende 2026 noch weitere 15 Busse liefern.







