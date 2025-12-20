Neue Busse der KRN sind flüsterleise im Berufsverkehr

Die Kommunalverkehr Rhein-Nahe setzt auf Elektromonilität: In Bingen sind nun drei vollelektrischr Stadtbusse des Typs eCitaro Mercedes-Benz in Betrieb genommen worden. Umweltministerin Katrin Eder wirbt dabei für Buslinien mit elektrischem Antrieb.
Die Kommunalverkehr Rhein-Nahe (KRN) hat jetzt ersten drei von insgesamt 18 Elektro-Bussen auf dem Gelände der Stadtwerke Bingen in Betrieb genommen. Die Busse des Typs eCitaro wurden durch Mercedes Benz in Mannheim gebaut. Das Unternehmen hatte sich erfolgreich an einer europaweiten Ausschreibung beteiligt und wird bis Ende 2026 noch weitere 15 Busse liefern.