Was möglich ist, wenn man eine Straße nicht ausschließlich im Hinblick des Kfz-Verkehrs plant, konnten die Besucher beim Mühlenstraßenfest am Samstag erleben. Mit dem rund zweijährigen Umbau der Mühlenstraße, der voriges Jahr abgeschlossen worden war, hat die Aufenthaltsqualität enorm zugenommen. Selbst Gäste aus Bad Homburg, wie Wilma Matschke, die nach Bad Kreuznach gekommen war, um mit befreundeten Anwohnern das Mühlenstraßenfest zu feiern, war begeistert vom Flair der Straße. Sie stand dann auch voll hinter dem Motto des Festes: „Mer trifft sisch uff de Gass, so macht es Lewe Spass!“

Wilma Matschke, Freundin einer Anwohnerin der Mühlenstraße

Ob die Stadtplaner wohl daran gedacht haben, als sie die Mühlenstraße neu überplanten? Jedenfalls war Matschke überzeugt, dass es sich für Stadtplaner lohnen würde, sich einen Eindruck von der Straße zu verschaffen und Ähnliches in ihren Städten umzusetzen. Beim Straßenfest wurde deutlich, dass die Mühlenstraße einerseits für Urbanität einer sich aus dem Mittelalter entwickelten Stadt steht, andererseits trotz Denkmal geschützter Gebäude lebendig ist. Jung und Alt zogen dann auch Samstag an einem Strang. So bot das Jugendzentrum „Die Mühle“ Kaffee und Kuchen an, während die Gastronomie wie das Restaurant Mühlentor mit einer feinen Speisekarte lockte.

i Schutzmann Wiechert (Hajo Langer) hatte so manche Anekdote über die Mühlenstraße auf Lager. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Mit dabei war auch ein waschechter Graf, nämlich Stefan Graf von Roit, der in der Straße ein Antiquitäten-Geschäft führt. Ihre Türen offen hatten auch alle anderen Läden, die in der Mühlenstraße ansässig sind, wobei Markus Höhler vom Teatro meinte, dass in seinem Geschäft täglich Mühlenstraßenfest sei. Collagen zeigte während des Festes Elfi Brandt, die hierfür eben mal von der historischen Neustadt über Nahe und Mühlenteich in die Altstadt wechselte. Was einst so alles in der Mühlenstraße abging, davon wusste Schutzmann Wiechert (Hajo Langer) so manche Anekdote zu erzählen. Neben Horst Kirschhoch und Michael Thiel machte auch Liedermacher Uwe Dienel Musik, der liebevoll von einer immer noch krummen Mühlenstraße sang.