Lebenshilfe Bad Kreuznach Neue Anlaufstelle für Autismus will Familien helfen Josef Nürnberg 10.09.2026, 06:00 Uhr

i Mit dem Autismus-Beratungszentrum wird sich die Lebenshilfe auch künftig diesen Menschen und ihrer Angehörigen noch intensiver widmen. Ein Engagement, das von allen Teilnehmern während der Eröffnungsfeier gewürdigt wurde. Josef Nürnberg

Ein Autismuszentrum ist das neueste Angebot der Lebenshilfe Bad Kreuznach. Die Beratungsstelle will Betroffene, Angehörige sowie Fachkräften in Kitas und Schulen helfen und Möglichkeiten zeigen. Der Bedarf dafür ist da, sagt die Landrätin.

Die Lebenshilfe Bad Kreuznach ist bekannt dafür, neue Wege zu gehen. Insbesondere in den letzten Jahren tritt sie verstärkt in der Öffentlichkeit auf und wirkt dort, wo Alltag stattfindet, wie dem Chancenhaus in der Fußgängerzone. Mit der Eröffnung des Autismus-Beratungszentrums am Agnesienberg bietet sie nun ein weiteres Hilfsangebot für Betroffene und ihre Angehörigen an.







Artikel teilen

Artikel teilen