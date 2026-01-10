In Bad Kreuznacher Innenstadt Neue Akademie bietet breit gefächerte Bildungschancen Josef Nürnberg 10.01.2026, 21:00 Uhr

i Lebenslanges Lernen lautet auch die Devise der PSB-Dozenten. Das gilt auch für OB Emanuel Letz (links) und Kreisbeigeordneten Oliver Kohl, die schon einmal Platz an den Bildschirmen nahmen. Josef Nürnberg

Im ehemaligen Möbelhaus Holz in der Wilhelmstraße hat die PSB Europe Akademie eröffnet. Worauf die Schwerpunkte liegen und welche Hürden im Vorfeld zu überwinden waren.

In der Wilhelmstraße 13-15, im ehemaligen Möbelhaus Holz, können Menschen schon bald an ihrer Zukunft arbeiten. Die PSB Europe Akademie in Bad Kreuznach hat dort einen neuen Ort für Bildung, Entwicklung und berufliche Zukunft geschaffen und bietet dort ein vielseitiges Weiterbildungsangebot, das berufliche Entwicklung stärken und klare Perspektiven eröffnen soll.







