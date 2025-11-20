Bingen sucht neue Wege Neubürgerempfang auf dem Prüfstand: Wenig Teilnehmer Edgar Daudistel 20.11.2025, 12:00 Uhr

i So sah der Neubürgerempfang 2022 in Bingen aus. Jedes Jahr werden mehr als tausend Einladungen verschickt, doch die Resonanz ist eher gering. Edgar Daudistel

Der Neubürgerempfang, Aushängeschild der Stadt Bingen für gelebte Gastfreundschaft, scheint nicht sehr stark nachgefragt zu sein. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde darüber diskutiert, welche Formate attraktiver sein könnten.

Der Neubürgerempfang in Bingen war einmal ein Aushängeschild. Ein Zeichen gelebter Gastfreundschaft, ein persönlicher Handschlag der Stadt an jene, die hier ein neues Kapitel beginnen. Seit 2014 präsentierte sich die Stadt am Rhein-Nahe-Eck jedes Jahr aufs Neue als offene, zugewandte Kommune – mit Gesichtern statt Formularen, mit Begegnung statt Bürokratie.







