Neubürgerempfang auf dem Prüfstand: Wenig Teilnehmer

Der Neubürgerempfang, Aushängeschild der Stadt Bingen für gelebte Gastfreundschaft, scheint nicht sehr stark nachgefragt zu sein. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde darüber diskutiert, welche Formate attraktiver sein könnten.
Lesezeit 2 Minuten
Der Neubürgerempfang in Bingen war einmal ein Aushängeschild. Ein Zeichen gelebter Gastfreundschaft, ein persönlicher Handschlag der Stadt an jene, die hier ein neues Kapitel beginnen. Seit 2014 präsentierte sich die Stadt am Rhein-Nahe-Eck jedes Jahr aufs Neue als offene, zugewandte Kommune – mit Gesichtern statt Formularen, mit Begegnung statt Bürokratie.