Horrortipps aus der Redaktion Neuber und Ristow fürchten das Gruseln nicht Robert Neuber

Marian Ristow 28.10.2025, 17:00 Uhr

i Sie glauben, es könnte nicht gruseliger werden als dieses Foto? Weit gefehlt! Das, was sich Marian Ristow (links) und Robert Neuber so angesehen haben, war deutlich angsteinflößender. Sie verraten ihre Filmtipps zu Halloween. Markus Kilian

Blutige Werwölfe, schaurige Vampire und ein unheimliches Hotel: Welche Horrorfilme selbst hartgesottene Redakteure zum Zittern bringen – und warum einer von ihnen sogar zum Rocksong inspirierte.

Werwölfe, Frankenstein, Dracula, Blut, Friedhöfe – ein einsames Heulen in der Nacht. Es ist Halloween! Und auch sonst wird’s relativ früh dunkel. Die perfekte Zeit für ein paar Filme der dunkleren Art. Robert Neuber und Marian Ristow geben Ihnen Einblicke in ihre Lieblingsfilme aus der Sparte Horror.







