Umleitung des Kirner Verkehrs Neubau der Hahnenbachbrücke beginnt nach Herbstferien Sebastian Schmitt 22.09.2026, 16:16 Uhr

i Die Hahnenbachbrücke in der Kallenfelser Straße in Kirn steht vor dem Neubau. Die Arbeiten sollen gleich nach den Herbstferien beginnen. Sebastian Schmitt

Kirn steht vor einem großen Infrastrukturprojekt: Die Hahnenbachbrücke in der Kallenfelser Straße wird erneuert – doch was bedeutet das für Autofahrer, Schüler und Anwohner? Ein Blick auf die Pläne und Herausforderungen ab Mitte Oktober.

Robert Zimmermann hat die Katze aus dem Sack gelassen: Die Schneider Bau GmbH aus Merxheim wird die neue Hahnenbachbrücke an der L182 in der Kallenfelser Straße bauen. Damit steht nun auch der Zeitplan für eines der größeren aktuellen Brückenprojekte in Kirn.







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