Im vergangenen Jahr konnte der Bad Kreuznacher Firmenlauf einen Teilnehmerrekord verzeichnen – für den Lauf am 4. Juni rechnet der Veranstalter aktuell mit noch mehr Läufern. Die Vorbereitungen laufen. Neu ist eine Start-up-Wertung.

Mit mehr als 5300 Teilnehmern verzeichnete der Firmenlauf im vergangenen Jahr einen Teilnehmerrekord. Das teilt Ralf Niedermeier, Geschäftsführer der n plus sport GmbH, in einer Pressekonferenz mit.

„Nach dem Lauf ist vor dem Lauf“, sagt der Geschäftsführer. Seit vergangenem Sommer sei die Sporteventagentur bereits mit der Planung für den kommenden Firmenlauf am 4. Juni beschäftigt. Das Konzept bleibe größtenteils unberührt – „Es hat sich bewährt“, findet er. Dennoch werde hier und da ein wenig nachjustiert. So gibt es etwa eine neue Webseite, die nutzerfreundlicher sei. Das Entertainment-Programm entlang der Strecke wolle man für die 15. Auflage des Firmenlaufs erweitern und verbessern. Der Veranstalter rechne mit 5750 Teilnehmern aus mehr als 350 Unternehmen.

„Die Veranstaltung hat sich in der Stadt enorm etabliert.“

Oberbürgermeister Emanuel Letz

Ganz neu in diesem Jahr ist die Start-up-Wertung, die sich zu den bisherigen Kategorien „Größte Teams“, „Schnellste Dreier-Teams“, „Kreativpreis“ und „Azubi-Superstar“ gesellt. Damit sollen neue Akzente gesetzt werden, so Niedermeier. Unter den jungen Unternehmen werden Preise verlost, Niedermeier spricht von einem „Kommunikations- und Marketingpaket“ für den darauffolgenden Firmenlauf, mit dem auf Start-ups und deren Dienstleistungen aufmerksam gemacht werden soll.

„Die Veranstaltung hat sich in der Stadt enorm etabliert“, findet Oberbürgermeister Emanuel Letz. Es gebe nicht nur mehrere Tausend Läufer, sondern auch viele Zuschauer, die die Teilnehmer anfeuern. Zudem sei der Firmenlauf „mehr als ein sportliches Event“ – er stehe für Zusammenarbeit, Teamgeist und Wohltätigkeit. Man versuche, als Team die fünf Kilometer zu schaffen, egal ob im Laufen oder etwa beim Gehen mit Bollerwagen, wie es einige Gruppen jedes Jahr machen, sagt er. Die Veranstaltung setze ein Zeichen für Gesundheit, Bewegung und ein starkes Miteinander. Trotzdem sei das Event natürlich auch ein „sportliches Highlight“.

Streckenroute soll bestehen bleiben

Die fünf Kilometer lange Strecke durch die Kurstadt spreche auch diejenigen an, die nicht regelmäßig laufen gehen, meint Niedermeier. Der Firmenlauf sei auch für Menschen mit Beeinträchtigungen geeignet, so wie es auch bereits in den vergangenen Jahren gelebt wurde. Die Mischung auf dem „flachen Rundkurs“ aus Natur- und Stadtlauf sei attraktiv. Die bekannte Route soll bestehen bleiben, demnächst gebe es nochmal ein Treffen mit der Stadt mit Blick auf Sicherheitsvorkehrungen, erklärt der Geschäftsführer.

Die Sporteventagentur n plus sport GmbH veranstaltet deutschlandweit insgesamt zwölf Firmenläufe. Dabei gehe 1 Euro pro Teilnehmer an soziale Projekte, erklärt Niedermeier. In Bad Kreuznach soll das Geld an Projekte aus der Stadt gehen, dazu sei er mit Letz noch im Austausch.

Auch Nachhaltigkeit sei dem Unternehmen wichtig, daher können Teilnehmer aufgrund der „guten Partnerschaft“ mit dem Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Die Startnummer gilt als Ticket. Darüber hinaus gibt es bei der Streckenverpflegung und auch danach ausschließlich Mehrwegbecher, erklärt er weiter.

Neu in diesem Jahr sind einige Sponsoren: Die Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück ist als neuer Hauptsponsor mit dabei. Weitere neue Partner sind Lidl Wöllstein, das Logistikunternehmen Freight 2 Fly und der Personaldienstleister Adiro. Die Drogeriemarktkette dm ist nach wie vor Titelsponsor des Firmenlaufs. Tatjana Eislöffel von dm erklärt, dass der Firmenlauf ein Ort der Begegnung ist, was sich mit der Philosophie der Drogerie decke. Auch für die dm-Mitarbeiter selbst, die an vielen unterschiedlichen Standorten tätig sind, sei das Event, gerade auch die After-Run-Party im Kurpark eine Möglichkeit, um zusammenzukommen, sagt sie.

Der Anmeldeschluss für den Firmenlauf ist am 19. Mai. Die Anmeldegebühr beträgt 22 Euro pro Person.