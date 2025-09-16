Da können sich die Lauteecker freuen: Die Neugestaltung der Roseninsel ist gelungen. Jetzt hofft die Stadt, dass das Freizeitgelände auch stärker als bisher genutzt wird.

Die Neugestaltung der Roseninsel im Rahmen der Stadtsanierung ist absolut gelungen. Darüber waren sich Vertreter der Stadtspitze, der Verbandsgemeinde-Verwaltung Lauterecken-Wolfstein, des Architekturbüros BBP Stadtplanung und Landschaftsplanung Part GmbB aus Kaiserslautern und der ausführenden Baufirma Andreas Jung bei der Abnahme der Baustelle einig.

Rund 260.000 Euro hat die Stadt Lauterecken dafür bislang investiert. Die Maßnahme wird mit einem 80-prozentigen Zuschuss aus dem Stadtsanierungsprogramm gefördert. Der Eigenanteil in Höhe von 52.000 Euro ist von der Stadt als freiwillige Aufgabe zu stemmen. Die Kosten für die Planung und Sitzbänke, die erst im Oktober geliefert werden, sind dabei noch nicht eingerechnet. Aber die Stadt lebe davon, dass man für die Zukunft plane und baue. Mit der Neugestaltung der Roseninsel sei ein großer Mehrwert für alle geschaffen worden, findet nicht nur Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis.

Rosenstöcke sollen noch gesetzt werden

Aktuell stehen noch kleinere Pflanzarbeiten an, beispielsweise sollen drei Rosenstöcke in den Farben der Städtepartnerschaft Lauterecken-Sombernon am Freundschaftsstein sowie ein weiß blühender Philadelphus, den das Architekturbüro BBP spendiert, gesetzt werden. Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis hob die harmonische Zusammenarbeit aller Beteiligten hervor, blickte mit Stolz auf die getane Arbeit und das Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Die Roseninsel bezeichnete sie als „ein Kleinod“, das – eingerahmt von den Gewässern Lauter und Mühlgraben – Wasserrauschen, Vogelzwitschern und mehr mitten in der Stadt biete.

Viel Erdreich musste bei den Bauarbeiten bewegt werden. Daher war der Zugang zur Roseninsel seit diesem Frühjahr aus Sicherheitsgründen gesperrt. Nun ist sie wieder frei und barrierearm zugänglich, auch Wasser- und Abwasserleitungen an der Stadtscheune und Kabel für die Beleuchtung sind verlegt, die Wege neu gepflastert und mit Stahlbändern eingefasst. Ein Baumrückschnitt ist erfolgt und mehr Lichtraum geschaffen für die Rosen und Kletterpflanzen, die an den insgesamt zehn neuen Rankhilfen am Hauptverbindungsweg emporwachsen sollen. Am Treppenaufgang aus Richtung Innenstadt wurde eine Fahrradschiene montiert, damit insbesondere die schweren E-Bikes leichter auf die Roseninsel zu transportieren sind.

Reibungslose Zusammenarbeit

Bauunternehmer Andreas Jung und Annemarie Lorenz von der Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken-Wolfstein unterstrichen ebenfalls die reibungslose Zusammenarbeit, insbesondere auch mit den zuständigen Behörden und dem Beigeordneten Karl-Josef Hammes, der Elektromeister ist, häufig auf der Baustelle anzutreffen war und wertvolle Hinweise geben konnte. Der Landschaftsarchitekt Michael Müller vom Planungsbüro BBP aus Kaiserslautern ergänzte, dass die Roseninsel zum Überschwemmungsgebiet zählt und daher wasserrechtliche Auflagen zu berücksichtigen waren, die jedoch verträglich umgesetzt wurden. Große Bedeutung sei dem Erhalt des Baumbestandes zugekommen. Bei den neu installierten LED-Leuchten wurde darauf geachtet, dass sie nach unten ausstrahlen, um die Lichtverschmutzung zu reduzieren, was sich positiv auf die Tierwelt auswirken soll.

Die Stadt Lauterecken verspricht sich laut Isabel Steinhauer-Theis, dass dieses neu gestaltete Freizeitgelände in direkter Nähe zum Zentrum der Veldenzstadt künftig häufiger genutzt wird, beispielsweise für Trauungen, Geburtstagsfeiern und andere Feste sowie für städtische Veranstaltungen. In Verbindung mit der Stadtscheune, die ebenfalls saniert werden und eine WC-Anlage erhalten soll, biete das Areal dann vielfältige Möglichkeiten, so die Stadtbürgermeisterin.