Im Sommer 1985 war es, als fünf Familien aus Eckweiler und eine aus Pferdsfeld umzogen nach Daubach. Es waren Familien mit Landwirtschaft, die ihre angestammten Höfe aufgegeben haben und sich steinwurfweit, wenige hundert Meter von ihrem Wohnort und ihren Ländereien entfernt, in der Gemarkung „Stümmel“, neu ansiedelten.

Der Grund für die Umsiedlung war die enorme Lärmbelastung, ausgehend vom benachbarten, ehemaligen Nato-Flugplatz durch die Umrüstung auf den Flugzeugtyp „Phantom“. Die Erschließungsstraße zwischen dem gewachsenen Ortskern Daubachs und dem entstandenen Weiler – beide in den vergangenen vier Jahrzehnten längst zu einer zusammengehörigen Einheit gewachsen – trägt natürlich den Namen Eckweilerstraße. Die Integration der „Neu-Daubacher“ in die dörfliche Gemeinschaft war von Anfang an absolut problemlos. Dies wurde auch deutlich im Rahmen der Feier „40 Jahre Umsiedlung“ auf dem weiträumigen Platz in der Eckweilerstraße.

„Vor 20 Jahren waren wir die Jungen, jetzt sind wir die Alten.“

Harald Klotz

Fast das ganze Dorf war eingeladen und viele kamen, um sich in gemütlicher Runde zu treffen und sich zu erinnern. Dabei auch der gebürtige Eckweilerer, VG-Bürgermeister Uwe Engelmann. Viele, die damals zu den Betreibern der Umsiedlung gehörten, sind längst verstorben. Ortsbürgermeister Harald Klotz mit seiner Frau Elke, auch Organisator der jüngsten Feierlichkeit, ließ bei seiner Begrüßung das Fest von vor 20 Jahren Revue passieren, das mit einem Gottesdienst in der Kirche in Eckweiler begann, gehalten von Pfarrer Martin Schauß, einem Eckweilerer Bub. Und danach versammelten sich 300 Menschen zum Feiern in der Maschinenhalle der Familie Walter Klotz. „Vor 20 Jahren waren wir die Jungen, jetzt sind wir die Alten“, so Harald Klotz. Er bemerkte aber auch: „Die Sobernheimer wollten uns weghaben, umsiedeln auf die andere Seite der K20.“

Kleine Bilderausstellung gibt Einblicke

Nach längerem Kampf, Klotz meinte den hohen Verwaltungsaufwand der Behörden mit der Schaffung der Rechtsgrundlage, einschließlich der Klärung vieler Modalitäten, wie etwa die Finanzierung, habe es schließlich doch geklappt. Eine kleine Bilderausstellung und Presseartikel dokumentierten die Entwicklung dieses Prozesses. Die Gemeinde Daubach ist übrigens, und das war eine Bedingung, finanziell schadlos aus der Umsiedlung herausgekommen. Und heute wohnen dort, neben den Umsiedlern und ihren Kindern und Enkeln, viele weitere junge Familien. Die älteste noch lebende Umsiedlerin ist Inge Müller (85). „Natürlich wären wir lieber in Eckweiler geblieben“, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Noch immer hänge ihr Herz an Eckweiler, wo sie seit dem Jahre 1949 wohnte. Heimat aufgeben musste sie bereits schon einmal als fünfjähriges Mädchen. 1945 flüchtete sie mit ihrer Mutter und ihren drei Geschwistern von Breslau in Schlesien. 62 Jahre war sie verheiratet mit ihrem Werner, der 2021 verstarb. Ihm habe der Umzug nach Daubach nichts ausgemacht, sagte sie.

Manfred Espenschied und Marc Schneemann grillten zur Feier Würstchen und Schaukelbraten und viele Frauen spendeten dazu feine Salate.