Die beste Nachricht hatte sich Ortsbürgermeister Markus Müller bis zum Ende der Gemeinderatssitzung aufgehoben: Der neue Rettungsweg von der Burgruine ist fertig. Das Besondere daran: Die Gemeinde konnte noch 4000 Euro gegenüber der ursprünglich veranschlagten Summe von 30.000 Euro einsparen.

Die Stahltreppe, über die im Notfall Menschen bei Veranstaltungen vom unteren Burgzwinger auf die nächst tiefer gelegene Terrasse flüchten können, wurde geschickt eingebaut, sodass keine Eingriffe in die historische Bausubstanz nötig waren. Hier hat die Gemeinde nach Ansicht vieler Freunde des Denkmals sehr sensibel geplant. Dadurch, dass der Rettungsweg fertig ist, kann am kommenden Freitag und Samstag das Rockmusik-Event „Die Burg bebt“ stattfinden. Doch bevor die Ratsmitglieder ans Burgenbeben denken konnten, galt es zunächst noch ein paar Beschlüsse im Rat umzusetzen.

i Über diese Stahltreppe können im Notfall Menschen flüchten. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Nachdem das mit der Mittagsverpflegung der Kindertagesstätte Zwergenburg beauftragte Cateringunternehmen Fasig den bestehenden Belieferungsvertrag fristgerecht zum 31. Juli gekündigt hat, weil sich das Unternehmen vollständig aus dem Bereich der Mittagsverpflegung zurückziehen wird, konnte als neuer Lieferant für die Mittagsverpflegung das Cateringunternehmen Caritas gewonnen werden. Laut Müller spricht neben der Kostenstruktur insbesondere die Qualität und Ausgewogenheit der Speisen für das Unternehmen. Ein weiterer bedeutender Aspekt war der inklusive Gedanke, da die Speisenzubereitung von Menschen mit Beeinträchtigungen durchgeführt wird.

Ab dem 1. August beträgt der Elternbeitrag 5,83 Euro pro Mittagessen. Neben den reinen Verpflegungskosten, die der Caterer erhält, sind in diesem Betrag anteilig auch Personal- sowie Betriebskosten berücksichtigt. Letztere beinhalten Aufwendungen für Wasser, Strom, Gas, Abwasser und Abfallentsorgung. Weil dies einen Aufschlag von 1,83 Euro bedeute, schlug die FWG-Fraktion vor, nach Abzug der Mehrkosten von 0,80 Euro, die der neue Caterer erhält, den Anteil von 1,03 Euro pro Essen für Personal- und Betriebskosten durch die Ortsgemeinde zu übernehmen. Schon zuvor hatte die Gemeinde diese Betriebskosten getragen, sodass sich im Haushaltsplan der Gemeinde nichts ändert. „Des Weiteren würde diese Regelung auch die Chancengleichheit von sozial schwachen Familie stärken sowie deren eventuellen Benachteiligung entgegenwirken“, begründete Dennis Laubenstein den Antrag seiner Fraktion. SPD-Mann Konrad König sprach sich gegen den FWG-Vorschlag aus und führte ins Feld, dass die Kita zum 1. Januar 2026 in die Betriebsträgerschaft der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach übergeht und dass die Kostenübernahme die Gemeindekasse mit rund 6000 Euro belaste. Wohl wissend, dass dies schon lange Usus ist. Mit seiner Ansicht stand König allerdings alleine da, weil die Ratsmehrheit der Meinung war, dass man als derzeitiger Träger noch entscheiden kann, wie man verfahre. Der Rat entschied darum, den Kostenzuschuss von 1,03 Euro pro Essen und Kind zu gewähren.