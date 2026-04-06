Für alle Altersgruppen
Neu-Bamberg plant inklusiven Spielplatz und Pumptrack
Der Spielplatz am Burggraben in Neu-Bamberg liegt idyllisch vor der Ringmauer des Städtchens. Die Gemeinde will nun durch neue S
Der Spielplatz am Burggraben in Neu-Bamberg liegt idyllisch vor der Ringmauer des Städtchens. Die Gemeinde will nun durch neue Spielgeräte die Attraktivität des Spielplatzes steigern.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Neu-Bamberg plant einen barrierearmen Spielplatz und einen Pumptrack, um Jung und Alt zusammenzubringen. Fachplanung, Förderfragen und Anwohnerbedenken prägen die Debatte — eine endgültige Entscheidung steht noch aus.

Lesezeit 2 Minuten
Der Gemeinde Neu-Bamberg sind ihre Kinder viel wert. In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats wurde das erneut deutlich. So soll im Rahmen der Neugestaltung des Spielplatzes „Am Burggraben“ der bisherige Spielbereich zu einem Inklusionsspielplatz weiterentwickelt werden.

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