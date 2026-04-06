Für alle Altersgruppen: Neu-Bamberg plant inklusiven Spielplatz und Pumptrack
Für alle Altersgruppen
Neu-Bamberg plant inklusiven Spielplatz und Pumptrack
Neu-Bamberg plant einen barrierearmen Spielplatz und einen Pumptrack, um Jung und Alt zusammenzubringen. Fachplanung, Förderfragen und Anwohnerbedenken prägen die Debatte — eine endgültige Entscheidung steht noch aus.
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Der Gemeinde Neu-Bamberg sind ihre Kinder viel wert. In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats wurde das erneut deutlich. So soll im Rahmen der Neugestaltung des Spielplatzes „Am Burggraben“ der bisherige Spielbereich zu einem Inklusionsspielplatz weiterentwickelt werden.