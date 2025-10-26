Pumptrack soll kommen Neu-Bamberg plant eine Strecke für Mountainbikes Josef Nürnberg 26.10.2025, 15:00 Uhr

i Im Bereich des Wanderweges im Bereich der Hesselborner Mühle rechts des Appelbachs müssen die Felsen entbuscht und Eichen gefällt werden. Josef Nürnberg

Von Wanderwegen bis zum Pumptrack: Neu-Bamberg setzt auf Bewegung – und hört dabei auf die junge Generation. Was sich hinter dem neuen Projekt verbirgt und wie die Gemeinde ihre Wege fit hält.

Trotz einer umfangreichen Tagesordnung dauerte der öffentliche Teil der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht einmal 90 Minuten. Das lag auch an der guten Vorbereitung der Sitzung durch Ortsbürgermeister Markus Müller. Da das ehemalige Amtsstädtchen Neu-Bamberg in der rheinhessischen Schweiz liegt, ist die Umgebung ein beliebtes Wandergebiet.







