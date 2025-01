Hohe Sanierungskosten Neu-Bamberg muss seine Brücken sanieren Josef Nürnberg 10.01.2025, 11:10 Uhr

i Nicht jede Gemeinde ist Eigentümerin von historischen Eisenbahnbrücken. Neu-Bamberg hat gleich zwei davon, doch Ortsbürgermeister Markus Müller würde gerne auf die Sanierungskosten verzichten. Josef Nürnberg

Über sieben Brücken musst du geh’n: Das sang einst Peter Maffay. In Neu-Bamberg gibt es fünf Bauerwerke. Zwei davon sollen als erstes saniert werden.

Eine große Herausforderung für das einstige Kurmainzer Amtsstädtchen sind die in die Jahre gekommenen Brücken, die allesamt eine Sanierung brauchen. „Über sieben Brücken musst du geh’n“ sang Peter Maffay einst. So viele Brücken sind es in Neu-Bamberg zwar nicht – die Gemeinde hat fünf Brücken –, aber damit Menschen auch in Zukunft sicher über die örtlichen Brücken gehen können, stehen sukzessive Sanierungsarbeiten an.

