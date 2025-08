Nest der Asiatischen Hornisse in Rehborn entdeckt

Ein recht großes Nest der Asiatischen Hornisse wurde in Rehborn entdeckt und Hornissenberater Frank Steinacher hat es entfernt. Es gebe Hinweise auf ein weiteres Nest in der Nähe.

In Rehborn wurde ein ziemlich großes Nest der Asiatischen Hornisse entdeckt. Etwa 50 Zentimeter im Durchmesser und in rund 35 Metern Höhe. Hornissenberater Frank Steinacher hat das Nest entfernt – und das war alles andere als einfach. Mit dabei waren auch Heike Mensch und mehrere andere Helfer, die bei der Suche und Absicherung unterstützt haben. Aber, das war wohl noch nicht alles. Es gibt Hinweise auf ein weiteres Nest in der Nähe, das bisher noch nicht gefunden wurde. Um dem auf die Spur zu kommen wurden spezielle Fangbehälter, sogenannte Locktöpfe, aufgestellt. Die Idee dahinter ist, dass die Hornissen von einem süßlichen Lockstoff angelockt werden, davon trinken und dann zurück zum Nest fliegen.

Seit ihrer ersten Sichtung 2004 in Frankreich breitet sie sich rasant aus. Auch bei uns. Sie ist kleiner als die heimische Hornisse, aber deutlich gefährlicher für die Insektenwelt. Besonders betroffen sind Imker. Honigbienen stehen ganz oben auf dem Speiseplan. Ein Nest kann bis zu 11 Kilogramm Insekten pro Saison vertilgen. Die Folgen? Bienenvölker bleiben im Stock, die Bestäubung leidet, und die Ernte fällt kleiner aus. Auch Winzer haben Stress, denn die Hornissen naschen gerne an reifen Trauben.

i Das Nest der Asiatischen Hornisse in Rehborn - aus sicherer Entfernung. Andrea Brand

Die Tiere sind ziemlich zäh, fliegen auch bei kühlerem Wetter und bauen ihre Nester gerne hoch oben in Baumkronen. Ab dem 1. August übernimmt das Land Rheinland-Pfalz keine Kosten mehr für die Entfernung solcher Nester. Die Hornisse gilt jetzt als „etabliert“ , also keine Meldepflicht mehr, keine Bekämpfungspflicht. Wer ein Nest auf dem Grundstück hat, muss selbst zahlen. Je nach Aufwand können da mehrere Hundert Euro zusammenkommen. Die Asiatische Hornisse ist nicht nur für Bienen gefährlich, sondern auch für Menschen kann sie zur echten Bedrohung werden. Besonders, wenn man sich einem Nest nähert, verteidigen die Tiere ihr Zuhause mit Stichen. Für Allergiker kann das im schlimmsten Fall zu einem anaphylaktischen Schock führen – ein medizinischer Notfall.